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هدف ليفربول يثير ضجة واسعة في إنجلترا (فيديو)

الرياضة

هدف ليفربول يثير ضجة واسعة في إنجلترا (فيديو)
AFP Glyn KIRK
هدف ليفربول يثير ضجة في إنجلترا (فيديو)
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واصل نادي ليفربول إهدار النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واكتفي بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام مضيفه وستهام يونايتد أمس، في المرحلة الـ25 من المسابقة.

وأثار الهدف الأول في المباراة الذي سجله النجم السنغالي ساديو ماني لمصلحة ليفربول ضجة واسعة في وسائل الإعلام الإنجليزية، بدعوى أنه غير صحيح، وجاء من تسلل واضح، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية أن قائد ليفربول جيمس ميلنر، صانع الهدف كان في موقف تسلل قبل أن يقدم تمريرة عرضية إلى النجم السنغالي، في الدقيقة (24) داخل منطقة الجزاء، ليضعها الأخير في شباك البولندي أوكاش فابيانسكي، حارس مرمى وستهام يونايتد.

وأقر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول بعد المباراة بعدم شرعية هذا الهدف، مؤكدا أنه جاء من تسلل.

وبهذا التعادل بقي ليفربول في صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب، أما وست هام فحصد نقطته الـ32 ويحتل المركز الـ12.

المصدر: eurosport.ru + RT

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