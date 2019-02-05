هدف ليفربول يثير ضجة واسعة في إنجلترا (فيديو)

واصل نادي ليفربول إهدار النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واكتفي بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام مضيفه وستهام يونايتد أمس، في المرحلة الـ25 من المسابقة.

وأثار الهدف الأول في المباراة الذي سجله النجم السنغالي ساديو ماني لمصلحة ليفربول ضجة واسعة في وسائل الإعلام الإنجليزية، بدعوى أنه غير صحيح، وجاء من تسلل واضح، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية أن قائد ليفربول جيمس ميلنر، صانع الهدف كان في موقف تسلل قبل أن يقدم تمريرة عرضية إلى النجم السنغالي، في الدقيقة (24) داخل منطقة الجزاء، ليضعها الأخير في شباك البولندي أوكاش فابيانسكي، حارس مرمى وستهام يونايتد.

Lucky, lucky Liverpool! James Milner assisted Sadio Mane, but was clearly offside right in front of the linesman 😲



What a huge moment this could be in the title race 👀 pic.twitter.com/OPrxDmMsZf — Soccer AM (@SoccerAM) 4 февраля 2019 г.

وأقر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول بعد المباراة بعدم شرعية هذا الهدف، مؤكدا أنه جاء من تسلل.

وبهذا التعادل بقي ليفربول في صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب، أما وست هام فحصد نقطته الـ32 ويحتل المركز الـ12.

المصدر: eurosport.ru + RT