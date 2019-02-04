شاهد.. ولع نجوم كرة القدم بالحيوانات

نشر موقع "ماتش تي في" الرياضي الواسع الانتشار في روسيا، مقطع فيديو عن حب وشغف نجوم كرة القدم، بالحيوانات الأليفة وتربيتها.

ويظهر في هذا الفيديو نجوم مثل: الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وإيسكو لاعب ريال مدريد، وكيريل نابابكين لاعب فريق تسيسكا موسكو، والتشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة.

المصدر: "facebook/MatchTVChannel"