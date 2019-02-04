القطري المعز على رادار ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نادي ميلان الإيطالي مهتم بضم المهاجم القطري المعز علي، هداف بطولة الأمم الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن اللاعب البالغ 22 عاما ، دخل محل اهتمام العملاق الإيطالي ميلان وكذلك ذئاب روما.

أصبح المعز علي، صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف التي أحرزها لاعب واحد بنسخة واحدة بإجمالي 9 أهداف.

كما عادل رقم علي مبخوت الإماراتي، وناوهيرو تاكاهارا الياباني، برصيد 9 أهداف كثالث أفضل هداف في تاريخ كأس آسيا، بعد علي دائي الإيراني بـ 14 هدفا ولي دونغ غوك الكوري الجنوبي بـ10 أهداف.

وأوضحت تقارير إعلامية أن نادي الدحيل الذي يلعب له المعز، ربما لن يسمح بذلك بسهولة، حيث يعد المعز أحد أهم عناصر الفريق وسيعمل للحفاظ عليه.

وتوج المنتخب القطري بكأس آسيا 2019، بعد أن حقق 7 انتصارات على كل من لبنان، كوريا الشمالية، السعودية، العراق، كوريا الجنوبية والإمارات في نصف النهائي بأربعة أهداف، واليابان في النهائي بثلاثة أهداف لهدف.