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العثور على حطام طائرة الأرجنتيني سالا

الرياضة

العثور على حطام طائرة الأرجنتيني سالا
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أعلن المكتب البريطاني للتحقيق في الحوادث الجوية الأحد أنه تم في بحر المانش العثور على حطام طائرة اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا لاعب فريق نانت الفرنسي الذي انتقل إلى كارديف سيتي.

وقالت متحدثة باسم المكتب: "بإمكاني التأكيد أنه تم العثور عليها" وأجريت عمليات بحث تحت الماء الأحد من أجل العثور على حطام الطائرة التي اختفت عن الرادار في 21 يناير الماضي فوق البحر على بعد نحو 20 كم شمال جزيرة غورنسي.

وذكرت المصادر أنه تم العثور على حطام الطائرة "في وقت مبكر من صباح الأحد" بعد وقت قصير من فحص منطقة تحطمها.

وكانت حملات البحث عن اللاعب الأرجنتيني قد توقفت بعد اختفائه بثلاثة أيام، ولكن عائلة سالا أعلنت في 26 يناير أنها ستواصل عمليات البحث عن الطائرة بفضل الأموال التي تم جمعها عبر الإنترنت.

وانتقل اللاعب الأرجنتيني لصفوف كارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه استرليني، ليكون هو الصفقة الأكبر في تاريخ النادي.

المصدر: وكالات

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