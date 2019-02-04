العثور على حطام طائرة الأرجنتيني سالا

أعلن المكتب البريطاني للتحقيق في الحوادث الجوية الأحد أنه تم في بحر المانش العثور على حطام طائرة اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا لاعب فريق نانت الفرنسي الذي انتقل إلى كارديف سيتي.

وقالت متحدثة باسم المكتب: "بإمكاني التأكيد أنه تم العثور عليها" وأجريت عمليات بحث تحت الماء الأحد من أجل العثور على حطام الطائرة التي اختفت عن الرادار في 21 يناير الماضي فوق البحر على بعد نحو 20 كم شمال جزيرة غورنسي.

BREAKING: The plane that was carrying the missing Premier League footballer Emiliano Sala has been found, his family has been told. #SSNpic.twitter.com/hHQeGOylpX — Sky Sports News (@SkySportsNews) ٣ فبراير ٢٠١٩

وذكرت المصادر أنه تم العثور على حطام الطائرة "في وقت مبكر من صباح الأحد" بعد وقت قصير من فحص منطقة تحطمها.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala — David Mearns (@davidlmearns) ٣ فبراير ٢٠١٩

وكانت حملات البحث عن اللاعب الأرجنتيني قد توقفت بعد اختفائه بثلاثة أيام، ولكن عائلة سالا أعلنت في 26 يناير أنها ستواصل عمليات البحث عن الطائرة بفضل الأموال التي تم جمعها عبر الإنترنت.

وانتقل اللاعب الأرجنتيني لصفوف كارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه استرليني، ليكون هو الصفقة الأكبر في تاريخ النادي.

المصدر: وكالات