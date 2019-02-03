 
مباشر
عاجل
البابا فرنسيس يصل الإمارات في زيارة تاريخية

شاهد.. إصابة مروعة تشوه وجه لاعب برتغالي

الرياضة

شاهد.. إصابة مروعة تشوه وجه لاعب برتغالي
AFP FRANCISCO LEONG
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lere

أصيب اللاعب البرتغالي نيلسون أوليفيرا، بشكل خطير في وجهه، خلال لقاء ناديه ريدينغ مع ضيفه أستون فيلا ضمن الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم أمس السبت.

وصدم لاعب أستون فيلا، الإنجليزي تيرون مينغس، أوليفيرا في وجهه، ونقل اللاعب البرتغالي على جناح السرعة إلى المستشفى.

وقدم تيرون اعتذاراته لنيلسون، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر بعد المباراة، قال فيها: "أنا آسف أوليفر، أتمنى أن تكون بخير".

إقرأ المزيد
شاهد.. اعتداء جماعي عنيف على حكم مباراة كرة قدم في تركيا

ولعب أوليفيرا صاحب الـ27 عاما في صفوف أندية رين الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وديبورتيفو الإسباني، ويلعب في إنجلترا منذ عام 2015، كما دافع عن ألوان منتخب البرتغال بين عامي 2012 و2017.

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف وصلت لوحة الموناليزا الغامضة إلى هذا الحد من الشهرة الواسعة