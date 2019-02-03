شاهد.. إصابة مروعة تشوه وجه لاعب برتغالي

أصيب اللاعب البرتغالي نيلسون أوليفيرا، بشكل خطير في وجهه، خلال لقاء ناديه ريدينغ مع ضيفه أستون فيلا ضمن الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم أمس السبت.

وصدم لاعب أستون فيلا، الإنجليزي تيرون مينغس، أوليفيرا في وجهه، ونقل اللاعب البرتغالي على جناح السرعة إلى المستشفى.

Nelson Oliveira after Tyrone Mings (accidentally) stood on his face. Ouch 🤕 #readingfcpic.twitter.com/YEnKQcEhs8 — Adam Goodwin (@AdamGoodwin__) February 2, 2019

وقدم تيرون اعتذاراته لنيلسون، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر بعد المباراة، قال فيها: "أنا آسف أوليفر، أتمنى أن تكون بخير".

Absolutely loved wearing the claret and blue today and over the moon with the clean sheet! @AVFCOfficial Feel awfully sorry to Oliveira, I hope he is ok ❤️ #UTVpic.twitter.com/wCsa5ouNvW — Tyrone Mings (@OfficialTM_3) February 2, 2019

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ولعب أوليفيرا صاحب الـ27 عاما في صفوف أندية رين الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وديبورتيفو الإسباني، ويلعب في إنجلترا منذ عام 2015، كما دافع عن ألوان منتخب البرتغال بين عامي 2012 و2017.

المصدر: لينتا رو