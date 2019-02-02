محاولة خطف لاعب سعودي دولي على أيدي مجهولين

كشف اللاعب السعودي الدولي هتان باهبري المنتقل من صفوف نادي الشباب إلى نادي الهلال في العاصمة الرياض، عن تعرضه لمحاولة خطف على أيدي مجهولين، قبل توقيعه للزعيم.

وقال باهبري أمس الجمعة في حديثه عبر أحد البرامج الرياضية المذاعة على التليفزيون السعودي: "كنت متواجدا في البيت يوم الخميس، وجاء 3 أشخاص إلى منزلي منهم إعلامي معروف".

وأضاف: "بعد أن رأيتهم، سألتهم ماذا يريدون فردوا بأنهم يريدونني في موضوع هام، وعندما طلبت منهم التحدث عما يريدونه، قالوا إنهم يريدون التحدث في مكان آخر خارج منزلي ورفضت الخروج معهم".

وتابع: "أصر الأشخاص الـ3 على إخراجي من منزلي بتأكيدهم على أنه موضوع هام للغاية ولا يحتمل التأخير، فكان ردي بأنني لا أستطيع الخروج معهم، وما زاد من شكوكي ناحيتهم أنهم ظلوا على إصرارهم فأبلغتهم بأن ينتظروني في الأسفل حتى أبدل ملابسي وأذهب معهم، إلا أنهم رفضوا ذلك المقترح وقالوا بأنهم يريدونني بالملابس التي أرتديها ويريدون إخراجي بأي شكل".

ورد باهبري على الثلاثة بالقول: "هذا الأمر لا يخضع للنقاش لن تقوموا بإجباري على شيء، لا بد لي أن أغير ملابسي، وبعد أن نزلوا طلبت من أهلي المتواجدين في المنزل عدم فتح الباب لأي سبب من الأسباب".

وأضاف: "عقب ذلك بدقائق نزلت إلى مرآب السيارات الخاص بي، وأخذت سيارتي ثم رحلت عن المنزل إلى أحد الفنادق بالرياض دون أن يدري هؤلاء الأشخاص بمغادرتي".

المصدر: RT