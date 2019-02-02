تعرف على الأرقام التي حققها العنابي بعد لقبه الآسيوي التاريخي

توجت قطر للمرة الأولى في تاريخها بلقب بطولة الأمم الآسيوية لكرة القدم بعد تغلبها على اليابان 3-1 ليصبح العنابي رابع منتخب عربي يتوج بكأس آسيا بعد السعودية والكويت والعراق.

وتوّجت الكويت بلقب كأس آسيا عام 1980، والسعودية بثلاث نسخ أعوام 1984 و1988 و1996، والعراق بنسخة واحدة سنة 2007.

وأصبح منتخب قطر تاسع منتخب يتوج بلقب البطولة، حيث شهدت النسخ الأربع الأخيرة من البطولة تتويج 3 أبطال جدد هم العراق في 2007 وأستراليا في 2015 وقطر في النسخة الحالية.

كما حقق المنتخب القطري العلامة الكاملة في بطولة آسيا 2019 بسبع مباريات من أصل 7 بعد أن فاز بست مباريات فقط خلال الـ32 مباراة السابقة في تاريخ المسابقة.

وسجل المهاجم المعز علي رقما قياسيا جديدا في عدد الأهداف التي أحرزها لاعب واحد بنسخة واحدة برصيد 9 أهداف في نسخة واحدة عقب تجاوز الأسطورة الإيراني علي دائي بإجمالي 8 أهداف في نسخة 1996.

وبات المعز هداف العرب التاريخي في بطولات آسيا من مشاركة وحيدة بـ9 أهداف ليعادل رقم المهاجم الإماراتي علي مبخوت، وثالث أفضل هداف في تاريخ كأس آسيا بعد الإيراني علي دائي برصيد 14 هدفا والكوري الجنوبي لي دونغ غوك بـ10 أهداف.

وسجل المعز الهدف رقم 50 للمنتخب القطري في تاريخ مشاركات العنابي ببطولة آسيا.

كما أصبح أكرم عفيف أول لاعب يصنع 10 أهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا، كما سجل هدفا وحيدا.

5 من أهداف المعز علي الـ9 في #كأس_آسيا2019 صنعها لاعب واحد: أكرم عفيف.



🎸🎼 pic.twitter.com/NWuLqYuqwn — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١ فبراير ٢٠١٩

وأنهى المنتخب القطري البطولة كأقوى خط دفاع في 7 مباريات، إذ تلقت شباكه هدفا وحيدا، جاء من الياباني تاكومي مينامينو لينهي سلسلة من 10 ساعات وثماني دقائق من نظافة الشباك.

وتصدر العنابي سلسلة أطول انتصارات متتالية للمنتخبات حاليا من 7 مباريات، يليه منتخب البرازيل بست مباريات، ثم منتخبات كندا وكوبا ومصر بـ4، وإنجلترا والسنغال بثلاثة انتصارات.

المصدر: وكالات