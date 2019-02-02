كافاني يتوج بجائزة أفضل لاعب لاتيني

احتفل النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بتسلمه جائزة أفضل لاعب كرة قدم لاتيني لعام 2018 ليصبح بذلك أول لاعب مكرم من خارج لاعبي أندية الدوري الإسباني.

وتوج اللاعب البالغ 32 عاما بالنسخة الـ29 من الجائزة التي تمنحها وكالة الأنباء الإسبانية، بعد أن تفوق على أسماء كبيرة مثل مواطنه لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا وغيرهم.

وكتب كافاني في تعليقه على الصور في حسابه على الإنستغرام أثناء تسلمه الجائزة: "أتقبل هذه الجائزة كتكريم ليس فقط عن عام من العمل، وإنما عن الجهد والتفاني والمثابرة، تغمرني السعادة وتحفزني للمضي قدما إلى الأمام، تؤكد لي أن العمل يؤتي ثماره".

وسجل الأورغوياني 28 هدفا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، ليحصل على لقب الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان الذي كان في السابق من نصيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

المصدر: إنستغرام