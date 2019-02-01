رسميا.. فيلايني يرحل عن مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، أن لاعب وسطه البلجيكي مروان فيلايني ترك النادي للانتقال إلى الدوري الصيني من أجل الدفاع عن ألوان شاندونغ لونينغ في صفقة دائمة.

وكتب يونايتد في موقعه الرسمي "كل العاملين في يونايتد يشكرون مروان على خدماته ويتمنون له الأفضل للمستقبل مع استكماله إجراءات انتقاله إلى شاندونغ لونينغ تايشان في الصين".

ووصل البلجيكي البالغ 31 عاما إلى "أولد ترافورد" من المنافس المحلي إيفرتون في أغسطس 2013، ودافع عن ألوان "الشياطين الحمر" في 177 مباراة، وسجل له 22 هدفا خلال خمسة مواسم ونصف أمضاها في صفوفه.

وانضم فيلايني في الدوري الصيني إلى مواطنه موسى دمبيلي الذي ترك الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بانتقاله من توتنهام الى غوانغجو أر أند أف.

وكان فيلايني الذي وقع العام الماضي عقدا جديدا محسنا يبقيه مع يونايتد حتى 2020، من الركائز التي اعتمد عليها المدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، لكنه شارك مرة واحدة بديلا في الدقائق الأخيرة في المباريات السبع التي خاضها "الشياطين الحمر" في الدوري حتى الآن بقيادة المدرب المؤقت هدافه السابق النرويجي أولي غونار سولشاير.

وأصبح الدوري الصيني الذي ينطلق بموسمه الجديد في الأول من مارس المقبل، محط استقطاب النجوم بسبب الأموال الهائلة التي تدفعها أنديته، وآخر الوافدين إليه كان الألماني ساندرو فاغنر الذي انضم الأربعاء من بايرن ميونيخ إلى تيانجين تيدا بعد حصوله على "عرض مغر"، ليلتحق بلاعبين مثل البرازيليين هولك وأوسكار الذي كان صاحب أغلى صفقة في تاريخ هذا الدوري بعد أن ترك تشيلسي الإنجليزي في 2017 للالتحاق بشنغهاي سيبغ مقابل 60 مليون يورو.

المصدر: أ ف ب