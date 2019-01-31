توتنهام يقلب تأخره أمام واتفورد في 10 دقائق

نجا فريق توتنهام من الوقوع في فخ ضيفه واتفورد بعدما كان متأخرا بهدف نظيف، ليسجل فوزا صعبا 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز ثنائية السبيرز في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة كل من هيونغ مين سون في الدقيقة 80، وفيرناندو لورينتي بضربة رأس عند الدقيقة 87، فيما سجل هدف واتفورد الوحيد كريغ كاثكارت في الدقيقة 38.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 54 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب البريميرليغ، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وعانى توتنهام بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية في غضون أربعة أيام لترتفع معنويات الفريق بعد الفوز على واتفورد.

وقال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام عقب الفوز: "كان مهما لنا بعد أسبوع صعب، أن نبتسم مرة أخرى بعد 90 دقيقة، بفوز مثل هذا سنكون أكثر تفاؤلا، النقاط الثلاث كانت مهمة للحفاظ على موقعنا في الدوري".

المصدر: وكالات