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برشلونة يثقل شباك إشبيلية بسداسية

الرياضة

برشلونة يثقل شباك إشبيلية بسداسية
Reuters ALBERT GEA
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حافظ برشلونة على فرصة الدفاع عن لقب كأس إسبانيا الذي أحرزه في المواسم الأربعة السابقة بفوز عريض أمام ضيفه إشبيلية 6-1 الأربعاء في إياب ربع نهائي المسابقة ليتأهل لدور نصف النهائي.

وأنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول متقدما بهدفين عبر فيليبي كوتينيو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13 وإيفان راكيتيتش عند الدقيقة 31، ليعوض خسارته 2-0 في الذهاب، فيما أهدر إيفر بانيغا ركلة جزاء لإشبيلية.

وتفنن رجال المدرب فالفيردي بالتسجيل لأربعة أهداف تناوب على تسجيلها كوتينيو وسيرخي روبرتو ولويس سواريز وميسي مقابل هدف وحيد للضيوف عن طريق غيليرمي آرانا.

بهذا وصل برشلونة إلى الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا للمرة التاسعة على التوالي، ليسجل رقما قياسيا باسمه في تاريخ البطولة.

وتختتم مباريات الدور ربع النهائي اليوم الخميس بلقاء جيرونا مع ريال مدريد علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد 4-2 على أرضه.

المصدر: وكالات 

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