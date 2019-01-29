أمير الكويت يهنئ الشيخ تميم بعد تأهل قطر لنهائي كأس آسيا

هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نظيره القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب تأهل منتخب العنابي لنهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوز عريض على الإمارات 4-0.

وأكد الصباح أن تحقيق هذا الإنجاز الرياضي يمثل فوزا للكرة الخليجية والعربية ومصدر اعتزاز للجميع.

وأشاد أمير الكويت، بمستوى الأداء الفني الرفيع الذي قدمه الفريقان الشقيقان المتنافسان في هذه البطولة وبالروح الرياضية العالية التي تحلى بها الفريقان، متمنيا سموه أن يتوج هذا الفوز بحصول قطر على كأس أمم آسيا.

وتلعب قطر مع اليابان في النهائي المقرر الجمعة المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

المصدر: الراي الكويتية