قرعة كأس الاتحاد الإنكليزي.. نهائي مبكر بين تشيلسي ومانشستر يونايتد

أسفرت قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن مواجهة نارية تجمع بين تشيلسي حامل اللقب ومانشستر يونايتد.

وستكون هذه المواجهة، الوحيدة المهمة التي تجمع بين ناديين من الدرجة الممتازة، عبارة عن إعادة لنهائي الموسم الماضي الذي فاز فيه تشيلسي بهدف وحيد لنجمه البلجيكي إدين هازار من ركلة جزاء.

وتأهل يونايتد إلى ثمن النهائي بفوزه على أرسنال 3-1، بقيادة مدربه الجديد ولاعبه السابق النرويجي أولي غونار سولسكاير، فيما بلغ تشيلسي الدور ذاته على حساب شيفيلد ونزداي (3-0).

وسينتظر مانشستر سيتي بطل الدوري المباراة المعادة في الدور الرابع بين ميدلزبره من الدرجة الأولى (الثانية عمليا) ونيوبورت كاونتي من الثالثة لمعرفة خصمه في ثمن النهائي.

Check out who your team will be facing in the @EmiratesFACup fifth round! https://t.co/wdzuC3Dm0R — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2019

وجاءت نتيجة قرعة باقي مواجهات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي:

يواجه ديربي كاونتي الفائز من الإعادة بين وست بروميتش.

ويلعب كريستال بالاس ضد دونكاستر روفرز، وويمبلدون ضد ميلوول.

ويواجه واتفورد الفائز من مباراة الإعادة بين بورتسموث وكوينز بارك رينجرز.

وينتظر سوانزي سيتي الفائز من مباراة بارنيت ضد برينتفورد.

وأخيرا ينتظر بريستول الفائز من مباراة الإعادة من وولفرهامبتون ضد شروسبيري تاون.

المصدر: وكالات