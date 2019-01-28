مدرب سان جيرمان يحسم موقف نيمار من مواجهة مانشستر يونايتد

كشف مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخيل، موقف المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من المشاركة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعند سؤال توخيل خلال لقاء صحفي عن إمكانية لعب نيمار أمام الشياطين الحمر، قال المدرب الألماني:"سيكون من الصعب للغاية لحاق نيمار بالمباراة".

وأضاف: "لنرى مدى استجابة اللاعب للعلاج، بعد ذلك سنكون أكثر دقة بشأن موقفه".

Breaking | The chance of Neymar playing against Manchester United in the 1st leg of PSG’s Champions’ League clash are “very small,” #Neymar#PSG#UCLpic.twitter.com/lAdIjV0ZCz — Sports Freak (@SportsF20689858) January 28, 2019

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ومن المقرر أن يحل باريس سان جيرمان ضيفا على اليونايتد في ملعب أولد ترافورد، يوم الـ12 من فبراير المقبل.

وتعرض نيمار للإصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ، الأربعاء الماضي في كأس فرنسا، وهي الإصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.

المصدر: وكالات