بيان من شرطة أبو ظبي قبل مواجهة قطر

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى التحلي بالأخلاق الرياضية، وذلك عشية انطلاق الدور قبل النهائي للنسخة الـ 17 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات.

ونشر الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي "تغريدة" على موقع "تويتر" دعت فيها الجمهور إلى التحلي بالأخلاق الرياضية والتشجيع بأسلوب حضاري داخل وخارج الملعب، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن التغريدات السلبية.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر "الديربي العربي" بين منتخبي قطر والإمارات، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في إطار الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا 2019.

وتسبق هذه المباراة، المواجهة الثانية ضمن الدور ذاته، وستجمع منتخبي إيران واليابان، غدا الاثنين، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

المصدر: "twitter/adpolicehq"