قطر تواجه الأرجنتين في قرعة كوبا أمريكا 2019

أسفرت قرعة كوبا أمريكا 2019 عن مجموعات متوازنة، البطولة التي تستضيفها البرازيل صيف العام الجاري، في الـ14 من يونيو وحتى الـ7 من شهر يوليو المقبل على 6 ملاعب في خمس مدن.

وتم تقسيم المنتخبات العشرة في أمريكا الجنوبية إلى جانب منتخبي اليابان وقطر اللذين وجهت إليهما الدعوة للمشاركة في البطولة، تم تقسيمها إلى 3 مجموعات، كل مجموعة ضمت 4 منتخبات.

وحسب نظام البطولة يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

وجاءت مجموعات كوبا أمريكا 2019 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: البرازيل - بوليفيا - فنزويلا - بيرو.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - كولومبيا - باراغواي - قطر.

المجموعة الثالثة: الأوروغواي - الإكوادور - اليابان – تشيلي.

Estos son los resultados para el choque de los verdaderos titanes. ¡Que el mundo sienta la vibración sudamericana ¡Así se jugará la CONMEBOL Copa América Brasil 2019! #CopaAmerica2019pic.twitter.com/Wa65qhHBxL — Copa América (@CopaAmerica) ٢٤ يناير ٢٠١٩

وحقق منتخب تشيلي لقب آخر نسختين، عام 2015 ونسخة 2016 الاستثنائية، وفي المرتين كانتا على حساب الأرجنتين.

ويعتبر المنتخب الأوروغوياني هو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 15 مرة، يليه منتخب الأرجنتين بـ14 نسخة، ثم البرازيل 8 مرات.

المصدر: وكالات