باريس سان جيرمان يضم وسط زينيت الروسي

توصل ناديا باريس سان جرمان الفرنسي وزينيت سان بطرسبورغ الروسي لكرة القدم إلى اتفاق بخصوص انتقال لاعب وسط الأخير، الأرجنتيني لياندرو باريديس، إلى صفوف الفريق الباريسي.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية على موقعها الإلكتروني أن عقد اللاعب سيمتد لأربعة أعوام ونصف بعد خضوعه للفحص الطبي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الباريسي والمسؤولين بنادي زينيت سان بطرسبورغ توصلا إلى اتفاق الخميس بخصوص إتمام الصفقة مقابل 47 مليون يورو.

We're in the gym first off in Qatar!🤸‍♂️#GazpromTrainingCamppic.twitter.com/oXRP7ZXV5N — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) ٢٤ يناير ٢٠١٩

ولم يؤكد نادي العاصمة الصفقة التي ستكون الأولى التي يبرمها في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في سعيه إلى تعزيز خط وسطه.

ويحاول باريس سان جرمان منذ أشهر طويلة البحث عن خليفة للاعب وسطه الإيطالي تياغو موتا، الذي اعتزل اللعب نهاية الموسم الماضي.

كما يعاني النادي من إصابات لحقت بنجمه المهاجم البرازيلي نيمار في مشط قدمه اليمنى، ولاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي بإلتواء في كاحل قدمه اليسرى، فضلا عن احتمال خسارته خدمات لاعب وسطه الدولي أدريان رابيو، الذي رفض تمديد عقده إذ ينتهي الصيف المقبل.

المصدر: أ ف ب