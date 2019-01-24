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رسميا.. تشيلسي يعلن انضمام هيغواين

الرياضة

رسميا.. تشيلسي يعلن انضمام هيغواين
chelseafc.com
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع الأرجنتيني غونزالو هيغواين قادما من ميلان على شكل إعارة حتى نهاية الموسم.

وكان الدولي الأرجنتيني قد انتقل بداية الموسم الحالي من يوفنتوس إلى ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، غير أن لاعب نابولي السابق لم يتأقلم مع أجواء ميلان مكتفيا بتسجيل ثمانية أهداف في مختلف المسابقات، وهو ما جعله يقرر المغادرة بعد 6 أشهر فقط لتكون وجهته الجديدة نحو الدوري الإنجليزي تحت قيادة الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي.

ويأمل ساري أن يستعيد اللاعب الأرجنتيني مستواه الذي جعله يسجل 38 هدفا في آخر مواسمهما معا في نابولي عامي 2015-2016 حينما سجل رقما قياسيا 36 هدفا.

ويعاني تشيلسي من عقم هجومي في ظل تراجع مستوى مهاجميه الفرنسي أوليفييه جيرو والإسباني ألفارو موراتا المرشح للانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

إلا أن الانتقال جاء متأخرا، إذ لن يستطيع اللاعب البالغ 31 عاما المشاركة مع البلوز ضد توتنهام هوتسبير في إياب كأس رابطة الأندية الإنجليزية اليوم الخميس على استاد ستامفورد بريدج.

المصدر: موقع تشيلسي

 

 

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