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برشلونة يخسر في الأندلس

الرياضة

برشلونة يخسر في الأندلس
Reuters
صورة من الأرشيف
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خسر فريق برشلونة أمام مضيفه إشبيلية بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق الأندلسي كل من، لاعب خط الوسط بابلو سارابيا، والمهاجم الفرنسي وسام بن يدر، في الدقيقتين (58، و76) من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في مدينة إشبيلية.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "كامب نو"، في مدينة برشلونة.

المصدر: RT 

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