شاهد "احتفال" مدرب في البريميرليغ يكلفه 10 آلاف دولار

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة قدرها 10400 دولار على البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون واندرارز عقب طرده بسبب اقتحامه الملعب للاحتفال مع لاعبيه.

واقتحم نونو الملعب بعدما هز ديغو غوتا الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه فوزا مثيرا على ليستر سيتي 4-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز على استاد مولينو يوم السبت الماضي.

.@Wolves boss Nuno Espirito Santo has been charged with misconduct after he raced onto the pitch to celebrate Diogo Jota's 93rd-minute winner over @LCFC on Saturday. 🐺



Full story: https://t.co/UKgGJyK1PDpic.twitter.com/vlVRJBJSXK — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) ٢١ يناير ٢٠١٩

وقال الاتحاد الإنجليزي إن المدرب البرتغالي البالغ 44 عاما اعترف بسوء التصرف وتقبل العقوبة المعتادة في مثل هذه الحالات.

المصدر: رويترز