نادي باريس سان جيرمان متهم بالعنصرية

قامت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغريم بطل المسابقة باريس سان جيرمان بقيمة 100 الف يورو بعد ارتكاب كشافي النادي مخالفات في تصنيف اللاعبين على أساس أصولهم العرقية.

وأوضح بيان الرابطة أن اللجنة التأديبية بالمؤسسة اتخذت قرارها بعد الاستماع لأقوال مسؤولين سابقين بالنادي في الفترة بين 2013 و2018 والمدير العام للنادي جان كلود بلان.

ونفى النادي في وقت سابق علمه بوجود نظام تسجيل للاعبين على أساس العرق بما يخالف القوانين الفرنسية.

وذكر موقع "ميديابارت" الذي يستند إلى مزاعم واردة في وثائق تعرف باسم "تسريبات كرة القدم" أن سان جيرمان كان يطلب حتى ربيع 2018 من كشافي المواهب تسجيل الأصول العرقية للاعبين ضمن 4 فئات وهي فرنسي ومن شمال أفريقيا ومن الهند الغربية وأفريقي أسود.

وتعد هذه مخالفة للقانون الفرنسي الذي يحظر جمع معلومات شخصية تكشف عن العرق أو الأصول العرقية للأفراد.

المصدر: رويترز