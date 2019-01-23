لعنة الإصابات تلاحق توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي غياب ديلي آلي لاعب الوسط عن الملاعب حتى مارس المقبل، إثر إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لحقت به في لقاء بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل آلي هدف التعادل في الشوط الثاني بفوز فريقه 2-1 في ملعب فولهام لكنه خرج بعد تعرضه لإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

🗓️ Three years ago today...



Never gets old. 🔥#COYSpic.twitter.com/eEDAvGXoX2 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ٢٣ يناير ٢٠١٩

ويمثل غياب آلي ضربة جديدة لجهود توتنهام الذي يسعى لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا، حيث خسر الفريق جهود مهاجمه هاري كين بسبب إصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب.

وبعث آلي عبر حسابه على تويتر رسالة لجماهير فريقه كتب فيها: "سأفعل كل ما بوسعي للعودة في أسرع وقت ممكن، شكرا لرسائلكم".

Gutted. I will do everything in my power to return as quick as possible. Thank you for all the messages. pic.twitter.com/epuJcEUIbw — Dele (@dele_official) ٢٢ يناير ٢٠١٩

كما يغيب عن تشكيلة توتنهام لاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو بسبب إصابة في عضلات الفخذ حيث يحل توتنهام ضيفا على تشيلسي في إياب نصف النهائي لكأس رابطة الأندية الانجليزية غدا الخميس.

المصدر: موقع توتنهام