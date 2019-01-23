ضاحي خلفان "يسخر" من فوز قطر

سخر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من تأهل منتخب قطر إلى الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الآسيوية المقامة حاليا في الإمارات، واصفا إياه بـ"منتخب العولمة".

وغرد خلفان، عبر حسابه الرسمي في تويتر: "فوز قطر العالمي على العراق واحد صفر إنجاز تاريخي لمنتخب العولمة".

فوز قطر العالمي على العراق واحد صفر انجاز تاريخي لمنتخب العولمة الكروية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 22 января 2019 г.

ولم تكن هذه التغريدة الوحيدة التي علق بها خلفان على المنتخب العنابي فكتب:

"الجميل في المنتخب القطري أن الذين يلعبون فيه من جميع أنحاء العالم ما عدا قطر، وهنا مكمن الروعة والإبداع العالمي في هذا المنتخب".

الجميل في المنتخب القطري ان الذين يلعبون فيه من جميع انحاء العالم ما عدا قطر وهنا مكمن الروعة والإبداع العالمي في هذا المنتخب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٢ يناير ٢٠١٩

وأقصى منتخب قطر نظيره منتخب أسود الرافدين من الدور الـ16 للبطولة بتغلبه عليه 1-0، على استاد آل نهيان، ليتأهل العنابي إلى الدور ربع النهائي ليلاقي نظيره كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل.

المصدر:تويتر