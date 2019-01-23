آخر رسالة صوتية للاعب كارديف سيتي قبل اختفاء طائرته

تلقى والد اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، لاعب فريق كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رسالة صوتية من نجله كانت الأخيرة قبيل اختفاء طائرته.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن وسائل إعلام أرجنتينية أن سالا بعث رسالة صوتية عبر واتساب قال فيها: "مرحبا إخواني الصغار، كيف حالكم؟ أنا منهك من التعب. قضيت يوما في نانت، أنجزت أشياء وأشياء وأشياء، الوقت لم يسعفني. أنا الآن على متن الطائرة، يبدو أنها على وشك السقوط. أنا في رحلة إلى كارديف. بعد ظهر غد سأباشر في التدريب مع فريقي الجديد (كارديف)، وسنرى ما سيحدث".

Le message vocal d'Emiliano Sala envoyé depuis l'aéroport à ses amis argentins https://t.co/gwDWL2HMdPpic.twitter.com/yFNKgKW98J — L'ÉQUIPE (@lequipe) ٢٢ يناير ٢٠١٩

وأضاف: "كيف حالكم يا شباب؟ إذا لم تتلقوا أي إشعار مني في غضون ساعة ونصف، فلا أعرف إن كان ولابد أن ترسلوا أحدا يبحث عني، فبالتأكيد سوف لن يجدني. ولكن مهلا مما سأخاف"؟

واختفت طائرة اللاعب الأرجنتني سالا فوق البحر بين فرنسا وإنجلترا، مساء الاثنين وهي متوجهه من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف سيتي في المملكة المتحدة.

وقد يكون إيمليانو سالا مهاجم كارديف سيتي الجديد في عداد الأموات بعد ورود أخبار تفيد بالعثور على أجسام عائمة في مياه المنطقة التي اختفت فيها طائرته.

وكان نادي كارديف سيتي قد أعلن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني من نانت الفرنسي في صفقة بلغت 17 مليون يورو خلال انتقالات الشتاء الحالي.

المصدر: وكالات