"وادا" تقرر عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا

قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" الثلاثاء عدم فرض عقوبات جديدة على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا".

وأوضح رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات كريغ ريدي في بيان نشره في ختام اجتماع لجنته التنفيذية التي كان مقررا أن تعلن عقوبات محتملة أن العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية اتفقوا على أنه لا ينبغي فرض عقوبات إضافية.

ومع ذلك ذكّرت "وادا" بأن "روسادا" لا تزال تحت المراقبة وسيتعين عليها من الآن حتى 30 يونيو تقديم عينات يمكن أن تطلب منها بهدف إعادة تحليلها.

ورفعت الوكالة الدولية في 20 سبتمبر الماضي الإيقاف المفروض على الوكالة الروسية "روسادا" منذ نهاية 2015، لكنها طلبت في المقابل الحصول قبل ديسمبر الماضي على بيانات فحوص الكشف عن المنشطات التي أجراها مختبر موسكو بين 2011 و2015.

وباءت الزيارة الأولى لأعضاء الوكالة الدولية إلى موسكو منتصف ديسمبر الماضي بالفشل، لأسباب فنية تتعلق بعدم مطابقة معدات فريق التفتيش للقانون الروسي، لكنه تم في وقت لاحق حل هذه المشكلة من قبل السلطات الروسية.

وأعلنت "وادا" الخميس الماضي عن نجاح الزيارة الثانية مطلع الشهر الحالي بحصول وفدها على بيانات من مختبر موسكو، قبل أن ترسل لجنة الامتثال توصياتها إلى اللجنة التنفيذية في منتصف الشهر الحالي، أي بعد أسبوعين من المهلة النهائية.

المصدر: أ ف ب