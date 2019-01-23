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برشلونة بدون ميسي وظهور أول لبواتينغ

الرياضة

برشلونة بدون ميسي وظهور أول لبواتينغ
Reuters
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أعلن نادي برشلونة الإسباني عن قائمته لمواجهة إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا التي شهدت غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي مقابل ظهور أول للغاني كيفين برنس بواتنيغ.

وترك المدرب أرنستو فالفيردي المهاجم ميسي ولاعب الوسط سيرخيو بوسكيتس خارج التشكيلة في ظل سعيه للحفاظ على لياقة لاعبيه الأساسيين من أجل مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وغاب ميسي عن مواجهة ليفانتي في ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، والذي شهد خسارة البارسا 2-1 قبل أن يعود البرغوث ليقود الفريق لتحقيق الانتصار إيابا 3-0، وحل بديلا ليساعد برشلونة على الفوز على ليغانيس 3-1 في الدوري الإسباني يوم الأحد.

وتم تقديم لاعب الوسط الغاني بواتينغ كلاعب جديد في برشلونة يوم الثلاثاء والذي انضم معارا لنهاية الموسم من صفوف ساسولو للفريق الكتالوني وتم ضمه على الفور للتشكيلة التي سافرت إلى الأندلس.

المصدر: موقع برشلونة

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