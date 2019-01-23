وجهة جديدة لبالوتيلي "المشاكس"

نجح نادي مارسيليا الفرنسي في إنهاء المفاوضات وضم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وأكدت وكالة فرانس برس أن اللاعب البالغ 28 عاما سيتوجه اليوم الأربعاء إلى مركز التدريبات التابع للنادي من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل توقيع العقد والتقديم الرسمي.

وسيكون بإمكان بالوتيلي الملقب بـ"سوبر ماريو" بدء مشواره مع مرسيليا اعتبارا من يوم الجمعة القادم في المباراة ضد "ليل" في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

Mario Balotelli set to join Marseille on six-month contract from Ligue 1 rivals Nice https://t.co/Oc2PDJUE4ppic.twitter.com/kwdS7FJOhE — MailOnline Sport (@MailSport) ٢٢ يناير ٢٠١٩

ومن المقرر أن يوقع اللاعب الإيطالي الدولي عقدا قصير الأمد لمدة ستة أشهر براتب أعلى من راتبه الذي يحصل عليه حاليا في نيس.

وكان عقد بالوتيلي مع نيس سينتهي أواخر يونيو 2019، بيد أنه عانى الأمرين معه هذا الموسم حيث فشل في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب الجديد باتريك فييرا إضافة للعلاقة المتوترة بينهما.

وخاض المهاجم الإيطالي هذا الموسم 10 مباريات فقط في الدوري الفرنسي لم ينجح فيها بهز الشباك ولم يلعب منذ الرابع من ديسمبر الماضي.

وتنقل بالوتيلي بين أندية إيطالية عدة أبرزها ميلان وإنترميلان، كما دافع في إنجلترا عن ألوان مانشستر سيتي وليفربول الذي انتقل منه إلى نيس صيف 2016.

المصدر: أ ف ب