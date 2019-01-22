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ريال مدريد يتفق مع النجم هازارد

الرياضة

ريال مدريد يتفق مع النجم هازارد
Reuters
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كشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، عن تفاصيل اتفاق ريال مدريد مع النجم البلجيكي ايدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح البرنامج الإسباني، بأن لدى ريال مدريد اتفاقا مسبقا مع النجم ايدين هازارد، حيث سيوقع على عقد مدته 5 سنوات، براتب سنوي ثابت قدره 13 مليون يورو، بالإضافة إلى 3.5 مليون يورو كمتغيرات.

وصرح النجم البلجيكي مؤخرا، بأنه فاز بكل شيء في إنجلترا، ويريد خوض تجربة جديدة.

وتشير العديد من التقارير إلى أن ايدين هازارد (28 عاما) يرفض تجديد عقده مع تشيلسي، في الوقت الراهن، وينتظر الصيف المقبل، من أجل الرحيل إلى صفوف الفريق الملكي.

المصدر: وكالات 

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