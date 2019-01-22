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اختفاء طائرة تحمل لاعبا في "البريمرليغ"

الرياضة

اختفاء طائرة تحمل لاعبا في
Cardiff City FC
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كشف عدد من التقارير الإنجليزية عن اختفاء الطائرة التي كان يستقلها اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا، نجم نادي كادريف سيتي الجديد القادم من فريق نانت الفرنسي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن سالا، البالغ 28 عاما كان واحدا من شخصين استقلا طائرة من طراز Piper Malibu وهي طائرة صغيرة الحجم، قبل أن تتحطم بالقرب من منارة الكاسكيتس في بحر المانش ليلة أمس الاثنين.

وكان نادي كارديف سيتي قد أعلن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني من نانت الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو خلال انتقالات الشتاء الحالي.

وأوضحت "بي بي سي" أن طائرة عمودية "هليكوبتر" تابعة لخفر السواحل تبحث الآن عن المفقودين، إضافة إلى مشاركة طاقم من جزيرة آلدرني قبالة منارة الكاسكيتس.

وقال متحدث باسم خفر السواحل: "إن اختفاء الطائرة لم يكن في نطاق المملكة المتحدة، ولكنه تم إرسال طائرتين هليكوبتر للمساعدة في البحث".

من جهة أخرى أكد خبراء الأرصاد الجوية أن الرياح لم تكن قوية، مما يشير إلى عدم تسببها في سقوط الطائرة أو تحطمها، حيث لا تزال أسباب الحادثة غامضة حتى الآن.

وتحيط البعض مخاوف، من أن يكون إيمليانو سالا مهاجم كارديف سيتي الجديد في عداد الأموات بعد تأكيد أخبار تحطم الطائرة.

المصدر: وكالات

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