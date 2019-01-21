سيشهد دور الستة عشر للنسخة الـ 17 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2019، المقامة حاليا في الإمارات، "ديربي" عربي من العيار الثقيل، اليوم الثلاثاء، بين منتخبي قطر والعراق.

وستقام مباراة أخرى في دور الـ 16 من البطولة الآسيوية وتجمع منتخبي البحرين وكوريا الجنوبية.

وفيما يلي أهم مباريات اليوم الثلاثاء:

كأس آمم آسيا 2019:

قطر – العراق

كوريا الجنوبية – البحرين

كأس ملك إسبانيا (ذهاب الدور ربع النهائي):

خيتافي – فالنسيا

كأس فرنسا (دور الـ 32):

موناكو – ميتز

تولوز – ستاد ريمس

سيت – ليل

إنتينتي – نانت

كأس قناة روسيا الرياضية "فونبيت كأس ماتش بريمير" في قطر:

زينيت بطرسبورغ – لوكوموتيف موسكو

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، الدور ربع النهائي للرجال:

روبرتو باوتيستا أغوت (إسبانيا) – ستيفانوس تستسيبس (اليونان)

فرانسيس تيافوي (أمريكا) – رافائيل نادال (إسبانيا)

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، الدور ربع النهائي للسيدات:

أناستاسيا بافلوتشينكوفا (روسيا) – دانييلا كولينز (أمريكا)

بيترا كفيتوفا (التشيك) – آشليه بارتي (أستراليا).

المصدر: RT