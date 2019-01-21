مصرع 4 لاعبين أرجنتينيين وإصابة 6 في بوليفيا

أعلنت السلطات البوليفية مصرع 13 شخصا على الأقل وإصابة 26 آخرين بجروح، جراء حادث انقلاب حافلة على طريق جبلي جنوب البلاد وسقوطها في واد سحيق.

وقالت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين إن 4 من القتلى كانوا ضمن وفد كرة قادم من الأرجنتين لحضور مهرجان منطقة سوكري، كما تم نقل 6 لاعبين آخرين إلى المستشفى أصيبوا بجروح مختلفة.

من جانبها، ذكرت الشرطة أن الحادث وقع في بلدة سينوغويلاس الكائنة في منطقة تاريجا جنوب العاصمة البوليفية لاباز.

يذكر أن الحادث وقع بعد يوم واحد على اصطدام حافلتين جنوب بوليفيا ومصرع 22 شخصا وإصابة 37 آخرين.

المصدر: "إنترفاكس"