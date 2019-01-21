نابولي يستمر في مطاردة يوفنتوس

شدد نابولي الخناق على يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة عندما حسم لمصلحته قمة المرحلة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على لاتسيو 2-0 الأحد.

وعزز نابولي موقعه في المركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق ست نقاط خلف يوفنتوس الذي يستضيف كييفو اليوم الاثنين في ختام المرحلة.

ومنح الإسباني خوسيه كايخون التقدم لصاحب الأرض بهدفه الأول في الموسم في الدقيقة 34.

وعزز ميليك من تقدم نابولي بعد ذلك بثلاث دقائق من ركلة حرة مباشرة رافعا رصيده إلى 11 هدفا على لائحة الهدافين.

وقلص لاتسيو الفارق بهدف تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 65 ليكون الهدف الحادي عشر الشخصي لإيموبيلي هذا الموسم.

وشهدت المباراة طرد المدافع فرانشيسكو أكربي بعد حصوله على الإنذار الثاني إثر خطأ ضد خوسيه كاييخون في الدقيقة 70، لينتهي سجل اللاعب البالغ عمره 30 عاما بالمشاركة في 149 مباراة متتالية، إذ شارك أكربي في كل المباريات بجميع المسابقات منذ أكتوبر 2015 مع ساسولو ثم لاتسيو الذي انضم إليه في بداية الموسم الحالي.

ووسع نابولي، الذي يملك 47 نقطة، الفارق مع إنترناسيونالي صاحب المركز الثالث إلى 7 نقاط فيما حافظ روما على المركز الرابع ويتأخر لاتسيو عنه بنقطة واحدة في المركز الخامس.

المصدر: رويترز