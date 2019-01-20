نجم منتخب قطر "العراقي الأصل" يشعل مواقع التواصل قبل مواجهة أسود الرافدين والعنابي

تداول عشاق كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي حالة نادرة الحدوث في ملاعب الساحرة المستديرة يمكن أن تحصل خلال مواجهة المنتخبين العراقي والقطري في ختام دور الـ16 من كأس آسيا 2019.

ويدور الحديث عن مدافع المنتخب القطري بسام هشام الراوي العراقي الأصل (مولود في سوريا)، والذي سجل الهدف الأول للعنابي في كأس آسيا 2019 خلال مباراة لبنان في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي انتهت لصالح قطر بهدفين نظيفين.

واللافت في الموضوع أن والد بسام، هشام الراوي، لاعب كرة قدم عراقي تألق في ناديي الزوراء والجوية في تسعينيات القرن الماضي، ومثل أسود الرافدين في تصفيات أمم آسيا 1996.

وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن شعور والده في المباراة المرتقبة، وعن المنتخب الذي سيشجعه هل هو العراق أم قطر؟.

كما علق البعض قائلا:"تخيلوا أن يسجل الراوي هدفا على العراق".

بسام الراوي عراقي والده كان لاعب منتخب العراق هشام علي بسام لاعب ممتاز لو موجود مع المنتخب العراقي يساعدنه كثير بسبب مشاكلنه الدفاعية

..بس المشكلة الأهم والدك شراح يشجع #العراق_قطرpic.twitter.com/Xx0yzrHuq7 — #حسن_غياض (@55_hassen) January 19, 2019

#بسام_هشام_علي_الراوي

ابن كابتن هشام علي لاعب الطلبة والزوراء



صار يومين الحديث عن بسام لانه متجنس قطري

أولاً الموضوع طبيعي لان كثيرين من نجوم العالم

لعبوا لغير بلدانهم الأصلية واصبحو اساطير واكبر مثال #زيدان



ثانياً الكابتن هشام علي جابة لبسام من جان عبد الغني شهد مدرب pic.twitter.com/WwCq4LBbGR — TAHA (@TAHA93581576) January 19, 2019

هشام علي لاعب منتخب العراق السابق و الذي مثل اسود الرافدين في تصفيات امم اسيا 1996 . و حاليا ابنه بسام الراوي يتواجد في بطولة 2019 في صفوف منتخب قطر سبقهم في ذلك كابتن منتخب العراق في بطولة1976 مجبل فرطوس و ابنه علي مجبل الذي مثل قطر ايضا في بطولة2004 . pic.twitter.com/LLRCwgvWRd — Yass alkhafaji (@yassalkhafaji) January 14, 2019

ويلتقي المنتخبان العراقي والقطري يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 19:00 على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية، وسيتأهل الفائز من المباراة للدور ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية والبحرين.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي