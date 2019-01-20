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نجم منتخب قطر "العراقي الأصل" يشعل مواقع التواصل قبل مواجهة أسود الرافدين والعنابي

الرياضة

نجم منتخب قطر
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تداول عشاق كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي حالة نادرة الحدوث في ملاعب الساحرة المستديرة يمكن أن تحصل خلال مواجهة المنتخبين العراقي والقطري في ختام دور الـ16 من كأس آسيا 2019.

ويدور الحديث عن مدافع المنتخب القطري بسام هشام الراوي العراقي الأصل (مولود في سوريا)، والذي سجل الهدف الأول للعنابي في كأس آسيا 2019 خلال مباراة لبنان في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي انتهت لصالح قطر بهدفين نظيفين.

واللافت في الموضوع أن والد بسام، هشام الراوي، لاعب كرة قدم عراقي تألق في ناديي الزوراء والجوية في تسعينيات القرن الماضي، ومثل أسود الرافدين في تصفيات أمم آسيا 1996.

وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن شعور والده في المباراة المرتقبة، وعن المنتخب الذي سيشجعه هل هو العراق أم قطر؟.

كما علق البعض قائلا:"تخيلوا أن يسجل الراوي هدفا على العراق".

ويلتقي المنتخبان العراقي والقطري يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 19:00 على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية، وسيتأهل الفائز من المباراة للدور ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية والبحرين.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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