 
مباشر

العاهل الأردني: "نشامى وما قصرتوا"

الرياضة

العاهل الأردني:
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcid

غرد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عقب خروج منتخب "النشامى" من منافسات بطولة كأس آسيا من الدور الـ16 بعد خسارته أمام المنتخب الفيتنامي 2 - 4 بركلات الترجيح، اليوم الأحد.

وكتب الملك عبد الله عبر حسابه الرسمي في "تويتر" :"نشامى وما قصرتوا".

إلى ذلك، أعرب ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الذي كان متواجدا مع الجماهير الأردنية في ملعب آل مكتوم عن اعتزازه بجهود "النشامى"،  وكتب عبر حسابه على "إنستغرام": "يعطيكم العافية نشامى، رافعين راسنا دائما والخير بالقادم إن شاء الله".

وتأهل منتخب فيتنام إلى دور الثمانية حيث يواجه الفائز من المباراة التي تجمع بين اليابان والسعودية يوم الاثنين، والتي ستقام في الشارقة.

المصدر: twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سرّ شبابك في دمك ... مستحضر تجميل جديد مصنوع من دمك أنت!