باكياو الأربعيني يحافظ على لقبه ويتحدى مايويذر

حافظ بطل العالم الأربعيني الفلبيني ماني باكياو عن لقب رابطة الملاكمة العالمية للوزن الخفيف المتوسط أمام الملاكم الأمريكي أدريان برونر في لاس فيغاس الأمريكية اليوم الأحد.

واستمر النزال 12 جولة انتهت بفوز الفليبيني بقرار إجماع الحكام.

وسيحصل باكياو على جوائز مالية ضخمة يصل مجموعها إلى 20 مليون دولار.

وأعلن باكياو بعد المباراة أنه على استعداد لتحدي الأمريكي فلويد مايويذر، الذي كان حاضرا بين ضيوف الشرف في القاعة.

ويعد هذا النزال الأول للبطل الفلبيني بعد أن بلغ الأربعين من عمره، لكنه نفى أنه يشعر بتقدمه في العمر كما أنه النزال الأول له في أمريكا منذ عام 2016.

المصدر: RT