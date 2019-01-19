ولي العهد الأردني إلى دبي لتشجيع "النشامى"

أعلنت مصادر مطلعة، أن ولي العهد الأردني الأمير حسين، سيكون متواجدا في الإمارات لحضور مباراة منتخب بلاده وفيتنام غدا الأحد، ضمن دور الـ16 لبطولة الأمم الآسيوية.

وتوقعت مصادر في دبي، وصول ولي العهد الأردني غدا الأحد لتأييد منتخب "النشامى" في مباراتهم المقررة مع فيتنام على ملعب "آل مكتوم" في نادي النصر.

وتأهل منتخب "النشامي" متصدرا المجموعة الثانية، بعد الفوز على أستراليا وسوريا والتعادل مع فلسطين، برصيد 7 نقاط مسجلا 3 أهداف فقط.

المصدر:وكالات