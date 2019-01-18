سولاري يزف الخبر السار لعشاق ريال مدريد

أعلن مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري أن كريم بنزيمة لن يخضع لعملية جراحية بسبب إصابته بكسر في أحد أصابع يده وسيكون جاهزا لمواجهة إشبيلية السبت في المرحلة الـ20 من الليغا.

وقال سولاري في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، عشية اللقاء "يعاني كريم من هذه الإصابة في أحد الأصابع، كما تعلمون، لكننا نعتقد أنه ليس هناك مشكلة بالنسبة له أن يمارس عمله كلاعب كرة قدم، سواء في نهاية هذا الأسبوع، أو الأربعاء القادم" في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا ضد مضيفه جيرونا.

وأضاف "لقد وجدته بمستواه في التدريب، ومستعدا".

وأصيب بنزيمة (31 عاما) الأحد الماضي على ملعب فريق ريال بيتيس (2-1)، ما أدى إلى كسر بخنصر اليد اليمنى. ومع ذلك، فقد تدرب بشكل طبيعي اليوم الجمعة مرتديا ضمادة سميكة في الإصبع المكسور.

وأشاد سولاري بتفاني قلب هجوم فريقه في وقت يعاني فيه الفريق من إصابات عدة أبرزها الويلزي غاريث بايل (ربلة الساق) والجناح ماركو أسينسيو (الفخذ) إضافة إلى حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس الذي انضم إلى القائمة الجمعة بسبب إصابة في العضلة الضامة بحسب بيان طبي للنادي الملكي.

وسيعود الدولي البلجيكي تيبو كورتوا لحراسة عرين ريال مدريد السبت بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الورك الأسبوع الماضي، وسيكون الفرنسي لوكا زيدان، نجل اللاعب والمدرب السابق للنادي زين الدين زيدان، احتياطيا له.

واعتبر سولاري أن بنزيمة لا غنى عنه في خط هجوم الملكي. ويعتبر مهاجم ليون الفرنسي السابق أفضل هداف لريال مدريد هذا الموسم برصيد 12 هدفاً في 30 مباراة في جميع المسابقات.

وقال المدرب الأرجنتيني "بنزيمة لاعب سخي جدا، ليس فقط بسبب أسلوبه في اللعب ولكن أيضا بسبب تفانيه. وبالطبع نحن سعداء بتواجده معنا في نهاية هذا الأسبوع"، مضيفا "يعيش عاما جميلا على المستوى الشخصي، يلعب بشكل جيد جدا. إنه مرجعنا في الهجوم ويساعدنا كثيرا".

وتكتسي مباراة الغد أهمية كبيرة بالنسبة لريال مدريد الرابع بفارق الأهداف خلف إشبيلية وبفارق 10 نقاط خلف برشلونة المتصدر.

وختم سولاري "الفوز على إشبيلية يعني أننا سنقلص الفارق (مع المتصدر) ونحقق انتصارا جديدا. يجب أن نقدم مباراة كبيرة، وفضلا عن أساليب اللعب، يجب أن نفعل ما نجيد القيام به".

المصدر: أ ف ب