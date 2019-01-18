بطل الدوري القطري يتعاقد مع مساعد مورينيو

أعلن نادي الدحيل بطل الدوري القطري لكرة القدم الجمعة تعاقده مع البرتغالي روي فاريا المساعد السابق لجوزيه مورينيو وذلك خلفا للمدرب التونسي نبيل معلول الذي تمت إقالته مؤخرا.

وأوضح النادي القطري الذي هيمن على ألقاب كرة القدم المحلية في الموسم الماضي بثلاثية الدوري وكأس قطر وكأس الأمير عبر موقعه الإلكتروني، أن التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فاريا لقيادة الفريق فنيا خلال الفترة القادمة جاء بعد مفاوضات مكثفة ومجهودات كبيرة.

مساعد مورينيو في الدحيل https://t.co/3YnSiGU878pic.twitter.com/HnY10uh05A — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) ١٨ يناير ٢٠١٩

وتعاون فاريا البالغ 43 عاما لنحو 17 عاما مع مورينيو، وتنقل معه بين أندية عدة أبرزها بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، وصولا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أقيل مورينيو من تدريبه في ديسمبر الماضي بسبب سوء النتائج.

ويحتل الدحيل المركز الثاني في ترتيب الدوري القطري، بفارق نقطتين عن السد، ومن المنتظر أن يقوم النادي بتقديم مدربه الجديد لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يتم الإعلان عنه خلال اليومين القادمين.

المصدر:duhailsc.com