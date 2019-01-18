إنييستا يلتقي رئيس وزراء اليابان

منح اللاعب الإسباني أندريس إنييستا قميصا بألوان ناديه فيسل كوبي يحمل توقيعه لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الجمعة، خلال لقاء استقبله فيه رفقة مالك النادي هيروشي ميكيتاني.

وانضم اللاعب في مايو الماضي إلى فيسيل كوبي، الذي يدربه الإسباني خوان مانويل ليو، والذي انضم إليه مؤخرا المهاجم الإسباني ديفيد فيا.

وأبدى الدولي الإسباني السابق سعادته بلقاء آبي، وأعرب عن تطلعه للاستمرار في اكتشاف الدولة الآسيوية.

وقال إنييستا إن رئيس الوزراء سأله خلال الزيارة عن تأقلمه للعيش في اليابان.

وأجابه الرسام إنييستا إنه يحب العيش في مدينة كوبي كونها تذكره ببرشلونة، ولأنها تطل على البحر والجبال.

وأنهى فيسيل كوبي الموسم الماضي في المركز العاشر، لكن إنييستا أبدى تفاؤله بشأن الموسم المقبل الذي سينطلق في فبراير.

وأكد أنه يتطلع لأن يحقق فريقه لقب الدوري الموسم المقبل، وقال "سنعمل من أجل تحقيق الأهداف".

المصدر: وكالات