الرجل العنكبوت في تدريبات ليستر سيتي

قرر المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي، التدريب مع فريقه ليستر سيتي بطريقة غير تقليدية، حيث حضر إلى الملعب مرتديا ملابس تنكرية لشخصية "سبايدر مان" الرجل العنكبوت.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليستر سيتي فيديو، يظهر فيه فاردي بملابس الرجل العنكبوت.

وظهر فاردي أمام زملائه ومدربهم الفرنسي كلود بويل قبل الدخول إلى ملعب التدريب بشكل مفاجئ.

ويلعب ليستر سيتي خارج أرضه أمام وولفرهامبتون يوم غد السبت على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: تويتر