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نادال يتأهل لثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

الرياضة

نادال يتأهل لثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة
Reuters ALY SONG
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تفوق الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا على منافسه الأسترالي أليكس دي مينور بتغلبه عليه الجمعة بثلاث مجموعات في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وفاز الإسباني على اللاعب الشاب البالغ 19 عاما بواقع 6-1و 6-2 و6-4، خلال مباراة استغرقت ساعتين و22 دقيقة.

 وأظهر فيها نادال الباحث عن لقبه الثامن عشر في الغراند سلام، أنه تعافى بشكل جيد بعد تخطيه المشكلات العضلية التي أثرت على ختام موسمه العام الماضي.

ويعد دي ميناور ثالث لاعب أسترالي يهزمه نادال منذ بداية البطولة بعد ماثيو إبدين وجيمس دوكوورث، ليواصل مشواره .

وسيواجه نادال في دور الثمن النهائي التشيكي توماس برديتش غير المصنف الذي فاز على الأرجنتيني دييغو شفارتزمان بواقع 5-7 و6-3 و7-5 و6-4.

كما يتطلع نادال للتتويج بثاني لقب له في أستراليا بعد 2009 كي يصبح أول لاعب يحصد لقبين أو أكثر في كافة بطولات الغراند سلام منذ العام 1968.

المصدر: أ ف ب 

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