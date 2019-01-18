مورينيو: لست أنا من باع محمد صلاح (فيديو)

وضح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد وتشيلسي حقيقة الاتهامات التي طالته بأنه من تسبب في بيع النجم المصري محمد صلاح من البلوز لمصلحة ليفربول.

ووجه النجم المصري محمد أبو تريكة سؤالا للمدرب مورينيو، خلال تواجد الأخير في استوديو قناة "بي إن سبورتس" أثناء تحليل مباراة قطر والسعودية في كأس آسيا.

فأجاب مورينيو بطريقة مختلفة قائلا: "دعني أبدأ مع صلاح، لأن هناك الكثير من الأشياء التي قيلت وليست صحيحة وهي خاطئة، الناس يحاولون تعريفي بأنني المدرب الذي باع صلاح، لكن في الحقيقة أنا المدرب الذي اشترى صلاح، الأمر مختلف تماما، بل معكوس".

وأضاف: " عندما لعبت ضد فريق بازل السويسري في دوري الأبطال الأوروبي وكان صلاح يلعب له، أحببت هذا اللاعب الشاب واشتريته، بل ضغطت على النادي لشرائه".

وتابع قائلا: "في ذلك الوقت كان لدينا لاعبون مميزون على غرار هازارد وويليان، وكان صلاح طفلا تائها في لندن بعالم جديد ومختلف تماما عما عهده، أردنا أن يتأقلم كي يصبح أفضل، لكن كان يريد أن يلعب بدل أن ينتظر، لذلك انتقل إلى الكرة الإيطالية الجيدة ولعب لفريق فيورنتينا الذي أعتبره جيدا أيضا، وقرار الاستغناء عنه وبيعه كان قرار نادي تشيلسي وليس قراري أنا".

واختتم مورينيو حديثه عن صلاح لاعب ليفربول حاليا: " علاقتي بصلاح كانت ولا تزال جيدة، الأمور بيننا تسير بشكل جيد".

وبالعودة إلى تلك الفترة، لم يلعب صلاح تحت قيادة مورينيو أساسيا، فتمت إعارته لفيورنتينا الإيطالي ثم لروما، قبل أن يشتريه الأخير ليرحل بعدها إلى ليفربول ليصبح نجمه الأول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا.

المصدر: يوتيوب