شارابوفا تطيح بحاملة اللقب في أستراليا

أطاحت الروسية ماريا شارابوفا، بالدنماركية كارولين فوزنياكي، حاملة اللقب من الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى بالفوز عليها بمجموعتين لواحدة.

وحجزت شارابوفا الـ30 عالميا بطاقة التأهل للدور الـ16 إثر فوزها على حاملة اللقب بواقع 6-4 و4-6 و6-3 خلال المباراة التي استغرقت ساعتين و24 دقيقة اليوم الجمعة.

وفازت الروسية بمباراتها السابعة أمام فوزنياكي من أصل 11 مباراة، لتنهي تفوق فوزنياكي عليها في البطولات الكبرى، إذ سبق للدنماركية المصنفة ثالثة عالميا تجاوز شارابوفا مرتين في بطولة أمريكا المفتوحة.

وكان آخر لقب نالته شارابوفا في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة 2014.

المصدر:رويترز