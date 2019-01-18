ليفربول يحصن دفاعه بعقد طويل الأمد

قال ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس إنه وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع المدافع أندي روبرتسون.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن عقد روبرتسون الجديد يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024.

ويعد روبرتسون البالغ 24 عاما واحدا من أفضل اللاعبين الذين يشغلون مركز الظهير الأيسر في العالم حاليا، ويلعب دورا أساسيا في خطة الألماني يورجن كلوب المدير الفني.

🔴 @andrewrobertso5 has committed his future to the Reds. 🙌 🙌 — Liverpool FC (@LFC) ١٧ يناير ٢٠١٩

وانضم روبرتسون للفريق في يوليو 2017 قادما من هال سيتي مقابل 10 ملايين جنيه استرليني، وشارك في 56 مباراة للريدز سجل خلالها هدفا وحيدا.

“The best thing about work is when you love coming in every day – and that’s what I do here.” ❤️



Join @LFCTV GO free for a month to watch @andrewrobertso5's exclusive 11 min interview. 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) ١٧ يناير ٢٠١٩

وشارك روبرتسون في كل مباريات ليفربول في الدوري باستثناء مواجهتين فقط وذلك خلال مشوار الفريق نحو الصدارة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، ويستضيف ليفربول منافسه كريستال بالاس صاحب المركز 14 يوم غد السبت.

المصدر: وكالات