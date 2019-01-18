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ليفربول يحصن دفاعه بعقد طويل الأمد

الرياضة

ليفربول يحصن دفاعه بعقد طويل الأمد
Reuters JASON CAIRNDUFF
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قال ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس إنه وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع المدافع أندي روبرتسون.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن عقد روبرتسون الجديد يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024.

ويعد روبرتسون البالغ 24 عاما واحدا من أفضل اللاعبين الذين يشغلون مركز الظهير الأيسر في العالم حاليا، ويلعب دورا أساسيا في خطة الألماني يورجن كلوب المدير الفني.

وانضم روبرتسون للفريق في يوليو 2017 قادما من هال سيتي مقابل 10 ملايين جنيه استرليني، وشارك في 56 مباراة للريدز سجل خلالها هدفا وحيدا.

وشارك روبرتسون في كل مباريات ليفربول في الدوري باستثناء مواجهتين فقط وذلك خلال مشوار الفريق نحو الصدارة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، ويستضيف ليفربول منافسه كريستال بالاس صاحب المركز 14 يوم غد السبت.

المصدر: وكالات

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