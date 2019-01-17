شاهد.. جميلات كأس آسيا في الإمارات
تشهد مباريات بطولة كأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات حضورا نسائيا كبيرا شكل لمسة جميلة على المدرجات وساحة تنافس بين عدسات المصورين لا تقل إثارة عما يجري على أرض الملعب.
والتقطت عدسات المصورين العديد من صور الحسناوات على المدرجات، وهن يشجعن منتخبات بلادهن أثناء المشاركة في المونديال الآسيوي:
#العراق_ايران— عادل العراقي (@Aadel_iraqi) 17 января 2019 г.
إن أنت أبصرت الجمال ولم تهم
كنت أمرءٍ خشن الطباع. بليدا……
😍😍😍😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/vx6b64KK2N
جماهير #إيران 🇮🇷 على أتم إستعداد ✌️ #كأس_آسيا2019#إيران_العراقpic.twitter.com/DaySFl24Sk— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٦ يناير ٢٠١٩
🇱🇧🇱🇧🇱🇧 #كأس_آسيا2019 #لبنان_السعوديةpic.twitter.com/4TzzoKKCYm— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
Like mother, like daughter 🎨🖌️🇱🇧 #AsianCup2019 😍 pic.twitter.com/rGVLfCXH1e— #AsianCup2019 (@afcasiancup) ١٢ يناير ٢٠١٩
🇸🇦🇸🇦🇸🇦 #كأس_آسيا2019 #لبنان_السعوديةpic.twitter.com/RETFikpgox— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
🇵🇸🇵🇸🇵🇸 #كأس_آسيا2019#فلسطين_أسترالياpic.twitter.com/5Bk0M6H4WN— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١١ يناير ٢٠١٩
🇸🇾🇯🇴 #كأس_آسيا2019#الأردن_سورياpic.twitter.com/xRuCvxDxf2— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٠ يناير ٢٠١٩
الجماهير اللبنانية مستعدة 🙌🇱🇧! #كأس_آسيا2019pic.twitter.com/1NS3KyOlRi— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٩ يناير ٢٠١٩
إبتسامة مباراة منتخبك الإفتتاحية #كأس_آسيا2019 😄🇮🇶 pic.twitter.com/f0VTPSmdPH— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٨ يناير ٢٠١٩
إبتسامات النقاط الثلاثة 😄🇸🇦🇮🇶 #كأس_آسيا2019pic.twitter.com/3ijI1J2hPa— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٩ يناير ٢٠١٩