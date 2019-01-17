شاهد.. جميلات كأس آسيا في الإمارات

تشهد مباريات بطولة كأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات حضورا نسائيا كبيرا شكل لمسة جميلة على المدرجات وساحة تنافس بين عدسات المصورين لا تقل إثارة عما يجري على أرض الملعب.

والتقطت عدسات المصورين العديد من صور الحسناوات على المدرجات، وهن يشجعن منتخبات بلادهن أثناء المشاركة في المونديال الآسيوي:

#العراق_ايران

إن أنت أبصرت الجمال ولم تهم

كنت أمرءٍ خشن الطباع. بليدا……

😍😍😍😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/vx6b64KK2N — عادل العراقي (@Aadel_iraqi) 17 января 2019 г.

المصدر: afcasiancup_ar/twitter