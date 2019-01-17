كأس آسيا.. قطر والسعودية ( تغطية مباشرة )

يخوض منتخبا السعودية وقطر مواجهة حسم الصدارة عندما يتقابلان اليوم الخميس، في أبو ظبي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2019 بالإمارات.

المعز يستلم كرة مباراة قطر وكوريا الشمالية بعد تسجيل سوبرهاتريك في المباراة السابقة...

المعز يستلم كرة مباراة قطر وكوريا الشمالية بعد تسجيل سوبرهاتريك في المباراة السابقة pic.twitter.com/juueAAMbLI — الإتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 17, 2019

الأخضر يصل إلى استاد مدينة زايد الرياضية ...

استاد مدينة زايد الرياضية ...

كل شيء يبدو جاهزًا في استاد مدينة زايد الرياضية لاستضافة المباراة 🏟👌🏻.#السعودية_قطر#معاك_يالأخضرpic.twitter.com/EBRibRsDRk — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 17, 2019

التشكيلة الرسمية للمنتخبين القطري والسعودي ...

حان وقت التعرف على قائمتنا الأساسية والاحتياطية في آخر مباريات دور المجموعات 👇🏻#السعودية_قطر#معاك_يالأخضرpic.twitter.com/3S1sfTrsrl — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 17, 2019

ويحتل المنتخب القطري صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، الوصيف.

ويحتاج منتخب قطر لتحقيق التعادل من أجل ضمان الفوز بصدارة المجموعة، علما بأن صاحب المركز الأول في هذه المجموعة يلتقي في دور الـ16 مع ثاني المجموعة الرابعة (العراق)، في حين يلتقي صاحب المركز الثاني مع أول المجموعة السادسة (اليابان أو أوزبكستان).

وتمكنت قطر من تحقيق انتصارين في أول جولتين على لبنان 2-0، وكوريا الشمالية 6-0، بينما فاز الأخضر على كوريا الشمالية 4-0، ولبنان 2-0.

وينحاز تاريخ المواجهات، لصالح السعودية بفارق كبير من الانتصارات، فعلى مدار 38 مواجهة سابقة فاز الأخضر 17 مرة، بينما انتصر العنابي 6 مرات، وتعادلا 15 مرة.

وشهدت آخر 5 مواجهات بين المنتخبين (4 في كأس الخليج، وآخر ودي) تفوقا قطريا إذ تمكن العنابي من الفوز مرتين، مقابل التعادل 3 مرات.

المصدر: RT