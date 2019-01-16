تركي آل الشيخ لإبرام صفقة نارية مع وكيل كريستيانو رونالدو

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، تركي آل الشيخ، عن اقترابه من إنهاء صفقة مع البرتغالي خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وقال تركي آل الشيخ عبر فيسبوك: "خورخي مينديز.. سأنهي مع مكتبه صفقة قريبا لبيراميدز".

وأعلن تركي آل الشيخ عن انضمام لاعب مفاجأة سيكون متواجدا في مباراة الزمالك في الـ24 من يناير الجاري.. ويلاقي الزمالك نظيره بيراميدز ضمن الدوري المصري الممتاز في مباراة مؤجلة.

ويعتبر البرتغالي خورخي مينديز، من أهم وكلاء اللاعبين فى العالم على الإطلاق.. وتوج مينديز، بالعديد من الجوائز آخرها "غلوب سوكر" لأفضل وكيل لاعبين في 2018، خلال الحفل الذي أقيم مطلع الشهر الجاري في مدينة دبي الإماراتية.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري الممتاز بـ41 نقطة، ويحتل بيراميدز مركز الوصافة بـ35 نقطة، وسيقاتل كل فريق للفوز بالنقاط الثلاث خلال لقائهما، فالزمالك سيسعى لتوسيع الفارق، وبيراميدز يريد زيادة الضغط على المتصدر.

المصدر: وكالات