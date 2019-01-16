شاهد.. لاعب تنس يدفع أحد الحكام الفتيات للبكاء بعد أن أصابها بالكرة مرتين

شهدت بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب أمس لقطة مؤلمة ومضحكة في آن واحد، خلال مباراة الإسباني جومي مونار والإيطالي فابيو فونيني ضمن الدور الأول للبطولة.

وأثناء إرسال مونار في النقطة الرابعة من الشوط الرابع ضمن المجموعة الثانية في اللقاء، وجه اللاعب الإسباني إرسالا قويا أصابت كرته حكم الخط (فتاة) في ظهرها، ولم تمتلك الأخيرة نفسها من الألم وأجهشت بالبكاء بعد أن احتسبت الإرسال خاطئا لتجاوز الكرة الخط، وغادرت أرضية الملعب بمساعدة أحد زملائها، فيما اقترب مونار منها معتذرا ومطمئنا على حالها.

Мунар дважды попал мячом в девушку-арбитра и довел ее до слез, а потом расстрелял из ракетки 🎾🔫



Глумление на грани 😈👍🏻👎🏻 pic.twitter.com/vxLOfTMSDR — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 15, 2019

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وسرعان ما عادت الفتاة الحكم إلى أرضية الملعب وسط تشجيع الجمهور، ولكن المفاجأة وقعت عندما أصابها مونار مرة ثانية بعد عودتها مباشرة، فقام اللاعب الإسباني مازحا بتوجيه مضربه نحوها وكأنه يطلق النار من بندقية، ولسان حاله يقول: "لوكنت أسدد من البندقية لما كنت أصبتك بهذه الدقة".

وانتهى اللقاء بخسارة اللاعب الإسباني بعد انسحابه في المجموعة الثالثة بعد أن كان متأخرا بمجموعتين نظيفتين.

المصدر: لينتا رو