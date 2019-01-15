مصر.. منع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام

أصدر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر مكرم محمد أحمد قرارا بمنع استضافة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والصحف لمدة شهرين.

واستثنى القرار، ظهور منصور في وسائل الإعلام من خلال صفته النيابية أو ضمن الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب.

وكذلك شمل القرار منع بث برنامج "الزمالك اليوم" المعروض على شاشة قناة الحدث لمدة شهرين وإحالة مقدم البرنامج المشار إليه إلى النقابة المختصة للمساءلة التأديبية.

وأضاف المجلس في قراره أن ذلك جاء بعد الإطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وحفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية.

وكانت التحقيقات استمرت في لجان المجلس المختصة على مدى 3 جلسات الأسبوع الماضي لبحث الشكاوى المقدمة ضد رئيس الزمالك بسبب تصريحاته المسيئة للأهلي ومجلس إدارته في مداخلته الهاتفية ببرنامج "ملعب الزمالك" المذاع على قناة الحدث.

المصدر:RT