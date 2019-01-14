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ثالث ضحايا كأس آسيا 2019

الرياضة

ثالث ضحايا كأس آسيا 2019
شعار كأس آسيا 2019
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قدم المدرب الإنجليزي لمنتخب الهند ستيفن كونستانتاين استقالته من منصبه بعد فشل فريقه بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2019 إثر خسارته أمام البحرين 0-1، اليوم الاثنين .

وقال كونستناين في مؤتمر صحافي بعد المباراة "ستيفن كونستانتاين سيترك منصبه بعد هذه المباراة. أنا هنا منذ أربع سنوات. هدفي الأول كان التأهل إلى كأس آسيا، حققت ذلك وحطمت بعض الأرقام".

وتابع المدرب البالغ 56 عاما "أنا فخور باللاعبين، أشكر الاتحاد الهندي للدعم الذي قدمه لي في آخر أربع سنوات".

وأردف "أعتقد أن دورتي انتهت. قدمت ما طلب مني وأكثر من ذلك. حان الوقت للانتقال بعد أربع سنوات من الهند".

وحققت الهند بداية رائعة بالفوز على تايلاند 4-1 قبل أن تخسر أمام الإمارات المضيفة 0-2 في الجولة الثانية.

وأشرف  على منتخبات مالاوي والسودان ورواندا.

ويعد كونستانتاين ثالث ضحايا المدربين من كأس آسيا، بعدما أعلن الاتحاد التايلاندي إقالة الصربي ميلوفان رايفاتش عقب الهزيمة أمام الهند في الجولة الأولى، وكذلك إقالة الألماني بيرند شتانغه من تدريب منتخب سوريا، الذي جمع نقطة واحدة من أول مباراتين أمام فلسطين والأردن.

المصدر: وكالات

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